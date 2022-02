A Roma torna alla luce l’antico ponte della Tiburtina

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una scoperta di eccezionale rilevanza è avvenuta al 12esimo chilometrovia: unno risalente all’età repubblicana che attraversava il Fosso di Pratolungo. Il rinvenimento è stato reso possibile dalle indagini di archeologia preventivaSoprintendenza Speciale di, per i lavori dirgamentoviada parte del Comune di. “Si tratta di un ritrovamento di grande interesse archeologico – afferma Daniela Porro, soprintendente Speciale di– e, del pari, storico e topografico. Le indagini continueranno nei prossimi giorni per ottenere una conoscenza quanto più completastruttura e delle sue fasi d’uso. Ancora ...

