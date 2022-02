Yellowstone 5 rinnovata ufficialmente da Paramount con due volti del cast promossi a regolari

(Di giovedì 3 febbraio 2022)5 è stataannunciata daNetwork, che ha siglato il rinnovo attesissimo e già ampiamente anticipato dallo showrunner e da alcuni membri del. La mossa non sorprende affatto, visti i dati incredibili della serie neowestern con Kevin Costner, un incredibile successo in un panorama generale costellato da ascolti sempre più parcellizzati.5 arriva dopo una stagione da record assoluto:+ ha fatto sapere che la première della quarta edizione è stata vista da 14 milioni di spettatori, un debutto che ha spianato la strada ad un crescendo continuo, fino alla straordinaria performance del finale di stagione che ha raggiunto infatti 15 milioni di spettatori. Inevitabile quindi la conferma di5, che è ...

Glasser ha aggiunto: "Siamo onorati di poter portare al pubblico un'altra stagione di. Gli ascolti in costante crescita e il recente riconoscimento da parte delle associazioni rafforzano ...La serie di Paramount+ Mayor of Kingstown è stata infattiper una stagione 2. A dare l'... considerando che la serie creata dall'ideatore diTaylor Sheridan e Hugh Dillon è il ...Un’evoluzione sottolineata da Chris McCarthy, Presidente e CEO di ViacomCBS Media Networks nell’annuncio del rinnovo. La performance da record di Yellowstone dimostra che abbiamo sfruttato un filone ...Yellowstone ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 5 da parte di Paramount. Il progetto è prodotto da MTV Entertainment Studios in collaborazione con 101 Studios e le riprese delle ...