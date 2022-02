Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2022 ore 20:30 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2022 ORE 19:05 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DOMANI VENERDI’ 4 FEBBRAIO È IL GIORNO DELLO SCIOPERO A LIVELLO NAZIONALE DEL TPL DI 4 ORE, IN FASCIA ORARIA 8:30 12:30 A Roma SARA INTERESSATA TUTTA LA RETE ATAC, Roma TPL E LE FERROVIE Roma-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E Roma-NORD POSSIBILI DISAGI ANCHE SUI COLLEGAMENTI EXTRAURBANI GESTITI DALLA SOCIETÀ REGIONALE COTRAL SARANNO INVECE REGOLARI TUTTE LE LINEE S DI ASTRALSPA IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA Regione Lazio CON ATAC E Roma SERVIZI PER LA MOBILITÀ. MAGGIORI DETTAGLI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL TWITTER E ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)DEL 3 FEBBRAIOORE 19:05 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLADOMANI VENERDI’ 4 FEBBRAIO È IL GIORNO DELLO SCIOPERO A LIVELLO NAZIONALE DEL TPL DI 4 ORE, IN FASCIA ORARIA 8:30 12:30 ASARA INTERESSATA TUTTA LA RETE ATAC,TPL E LE FERROVIE-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E-NORD POSSIBILI DISAGI ANCHE SUI COLLEGAMENTI EXTRAURBANI GESTITI DALLA SOCIETÀ REGIONALE COTRAL SARANNO INVECE REGOLARI TUTTE LE LINEE S DI ASTRALSPA IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLACON ATAC ESERVIZI PER LA MOBILITÀ. MAGGIORI DETTAGLI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL TWITTER E ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2022 ore 18:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-02-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Trionfale tra via della Camilluccia e l'ospedale San Filippo Neri - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sulla Casilina tra circonvallazione Casilina e via del Pigneto - GazzettadiSiena : In arrivo lavori lungo la SP 438 Lauretana in sobborgo di Camparboli e Via Roma - SienaFree : Asciano, modifiche alla viabilità per asfaltatura in via Roma e Sobborgo di Camparboli -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Modifiche temporanee alla viabilità a Bra e Alba La modifica alla viabilità, che sarà indicata da apposita segnaletica a cura dell'azienda che ... ad Alba, dalle ore 7.30 alle 18.00 è istituita la chiusura di via Roma, nel tratto compreso tra piazza ...

La Regione incontrerà il comitato Commfer che protesta contro il raddoppio della ferrovia Pescara Roma ...è che il nuovo binario possa di fatto spaccare a metà i centri urbani creando problemi di viabilità,... per il potenziamento del collegamento ferroviario Roma - Pescara. Mi chiedo se effettivamente in ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2022 ore 09:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews La modifica alla, che sarà indicata da apposita segnaletica a cura dell'azienda che ... ad Alba, dalle ore 7.30 alle 18.00 è istituita la chiusura di via, nel tratto compreso tra piazza ......è che il nuovo binario possa di fatto spaccare a metà i centri urbani creando problemi di,... per il potenziamento del collegamento ferroviario- Pescara. Mi chiedo se effettivamente in ...