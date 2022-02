Tottenham, Paratici: «Kulusevski e Bentancur i giocatori giusti per noi» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Paratici presenta Kulusevski e Bentancur come nuovi acquisti del Tottenham: ecco le dichiarazioni del dirigente degli Spurs Giornata di presentazione anche per i due nuovi acquisti del Tottenham, Kulusevski e Bentancur, arrivati dalla Juve. Le parole di Fabio Paratici. Paratici – «Siamo andati a prendere giocatori giusti per le posizioni giuste. giocatori come Bentancur e Kulusevski, che sono giovani ma già con buona esperienza. Bentancur ha giocato 5 anni nella Juventus e ha quasi 200 gare, Kulusevski si avvicina alle 100. Giocano entrambi in Nazionale e hanno partecipato a Mondiali o Europei. Sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022)presentacome nuovi acquisti del: ecco le dichiarazioni del dirigente degli Spurs Giornata di presentazione anche per i due nuovi acquisti del, arrivati dalla Juve. Le parole di Fabio– «Siamo andati a prendereper le posizioni giuste.come, che sono giovani ma già con buona esperienza.ha giocato 5 anni nella Juventus e ha quasi 200 gare,si avvicina alle 100. Giocano entrambi in Nazionale e hanno partecipato a Mondiali o Europei. Sono ...

Advertising

FBiasin : #Paratici scatenato, pensa a un ultimo colpo per rinforzare il #Tottenham: mille Fiat Duna. - AlfredoPedulla : Quindi: io #Juve prendo #Vlahovic, fantastico colpo, e me lo ripago quasi trattando #Kulusevski e #Bentancur con il… - GiovaAlbanese : ?? #Tottenham adesso in vantaggio sull'#AstonVilla per #Bentancur. Anche lui, come #Kulusevski, ha un filo diretto… - CalcioNews24 : #Tottenham, Paratici presenta così #Kulusevski e #Bentancur ??? - sportface2016 : #Tottenham, #Paratici: '#Bentancur e #Kulusevski sono giovani con esperienza, con noi possono crescere ancora' -