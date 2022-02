"Tamponi, i numeri di serie non tornano". Novak Djokovic a un passo dalla rovina: l'ultima bomba-Covid (Di giovedì 3 febbraio 2022) Agli scorsi Australian Open sono mancate le giocate di Novak Djokovic, alla fine espulso dal Paese oceanico perché senza vaccino e con un'esenzione non valida. Tra le accuse al tennista serbo, anche quella di aver viaggiato nei 14 giorni precedenti al volo che lo ha portato a Melbourne, dato che il tennista sarebbe dovuto rimanere in quarantena fino al 30 dicembre, ma nei giorni successivi alla positività del 16 dicembre avrebbe presenziato a diversi eventi. Intanto, se il numero uno al mondo è stato scavalcato nei Grande Slam da Nadal (ora a 21 contro i 20 del serbo e di Federer), mercoledì i pubblici ministeri della Serbia hanno respinto le accuse secondo cui Djokovic avrebbe utilizzato un falso test positivo per Covid-19 per cercare di entrare in Australia e competere agli Australian Open. Guardian: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Agli scorsi Australian Open sono mancate le giocate di, alla fine espulso dal Paese oceanico perché senza vaccino e con un'esenzione non valida. Tra le accuse al tennista serbo, anche quella di aver viaggiato nei 14 giorni precedenti al volo che lo ha portato a Melbourne, dato che il tennista sarebbe dovuto rimanere in quarantena fino al 30 dicembre, ma nei giorni successivi alla positività del 16 dicembre avrebbe presenziato a diversi eventi. Intanto, se il numero uno al mondo è stato scavalcato nei Grande Slam da Nadal (ora a 21 contro i 20 del serbo e di Federer), mercoledì i pubblici ministeri della Serbia hanno respinto le accuse secondo cuiavrebbe utilizzato un falso test positivo per-19 per cercare di entrare in Australia e competere agli Australian Open. Guardian: ...

