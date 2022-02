Sergio Mattarella: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sergio Mattarella ha pronunciato il suo giuramento come XIII presidente della Repubblica. Giustizia sociale, riforme, rispetto delle istituzioni tra i temi del suo discorso «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni». Con questa formula, sancita dalla Costituzione italiana, Sergio Mattarella ha giurato fedeltà alla Repubblica per il suo secondo mandato. Non è mancata la commozione e gli applausi durante il suo discorso, Mattarella è ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 febbraio 2022)ha pronunciato il suo giuramento come XIII presidente della. Giustizia sociale, riforme, rispetto delle istituzioni tra i temi del suo discorso «di, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni». Con questa formula, sancita dCostituzioneha giurato fedeltàper il suo secondo mandato. Non è mancata la commozione e gli applausi durante il suo discorso,è ...

