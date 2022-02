Sampdoria, Sensi: «Volevo venire qui, Mancini mi ha dato la spinta decisiva» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il neo centrocampista blucerchiato Sensi ha parlato della scelta di trasferirsi alla Sampdoria Stefano Sensi, centrocampista trasferitosi alla Sampdoria a gennaio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua scelta di vestire la maglia blucerchiata. Mancini – «Diciamo che mister Mancini mi ha dato quella spinta in più. Io già Volevo fortemente venire qui, per una questione di rilancio personale e del prestigio della società. Certo, le parole del c.t. mi hanno fatto molto piacere, sono state positive. Lui qui ha fatto la storia e ciò è stato un stimolo in più per venire qui». GOL IN COPPA – «Non ha cambiato nulla, nel senso che sono entrato in campo facendo quello che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il neo centrocampista blucerchiatoha parlato della scelta di trasferirsi allaStefano, centrocampista trasferitosi allaa gennaio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua scelta di vestire la maglia blucerchiata.– «Diciamo che mistermi haquellain più. Io giàfortementequi, per una questione di rilancio personale e del prestigio della società. Certo, le parole del c.t. mi hanno fatto molto piacere, sono state positive. Lui qui ha fatto la storia e ciò è stato un stimolo in più perqui». GOL IN COPPA – «Non ha cambiato nulla, nel senso che sono entrato in campo facendo quello che ...

