Quirinale, Mattarella a Montecitorio per il giuramento bis (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sergio Mattarella, è il giorno del giuramento bis e del discorso in Parlamento per il presidente della Repubblica al suo secondo mandato. Una volta a Montecitorio, il presidente si è fermato nella sala del governo, al piano aula, accompagnato da Fico e Casellati per il saluto con i vertici istituzionali. Tra questi, oltre i vertici delle Camera, il premier Mario Draghi e il presidente della Coste Costituzionale Giuliano Amato. Matteo Salvini, risultato positivo al covid dal tampone effettuato prima di entrare alla Camera per il giuramento,non parteciperà alla cerimonia. A quanto si apprende sono due in totale i senatori risultati positivi, tra cui il leader della Lega. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sergio, è il giorno delbis e del discorso in Parlamento per il presidente della Repubblica al suo secondo mandato. Una volta a, il presidente si è fermato nella sala del governo, al piano aula, accompagnato da Fico e Casellati per il saluto con i vertici istituzionali. Tra questi, oltre i vertici delle Camera, il premier Mario Draghi e il presidente della Coste Costituzionale Giuliano Amato. Matteo Salvini, risultato positivo al covid dal tampone effettuato prima di entrare alla Camera per il,non parteciperà alla cerimonia. A quanto si apprende sono due in totale i senatori risultati positivi, tra cui il leader della Lega. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. É per me una nuova chiamata… - Quirinale : #Mattarella: Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età,… - Quirinale : #Mattarella: Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. É anc… - cross_me_softly : RT @Quirinale: #Mattarella: Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. É ancora tempo… - carlamartamari : RT @Quirinale: #Mattarella: Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. É per me una nuova chiamata – inatte… -