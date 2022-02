PS2 Rilasciato SNESticle un nuovo emulatore SNES

Leggi su gamesandconsoles

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Se cercate un’alternativa all’Station su PS2,lo sviluppatore Hugostoso hasul forum psx-placePS2.Questo è unSuper Nintendo per PS2 che può eseguire molti giochi a 60 fps ed è molto più veloce diStation. Tuttavia, la compatibilità con i giochi che utilizzano chip aggiuntivi come i chip DSP-1 e SA1 è difettosa e molto limitata. Breve storia diè apparso per la prima volta su Fight Night Round 2 di EA del 2005. L’esclusiva per la versione per Gamecube includeva una versione emulata diSuper Punch-Out!! e all’interno del codice del gioco c’era un riferimento al termine ...