Polonia, passo indietro nello scontro con l’Ue: pronta una legge per abolire la Camera disciplinare (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha presentato un disegno di legge per smantellare la controversa sezione disciplinare per i giudici della Corte suprema polacca, al centro di un contenzioso con Bruxelles. La Camera è accusata di minare l’indipendenza dei giudici polacchi. Lo scorso ottobre, la Corte di giustizia dell’Ue ha multato la Polonia: un milione al giorno per non aver dato esecuzione alla decisione di sospendere la Camera disciplinare. Varsavia non ha mai pagato, per cui la Commissione europea, lo scorso mese, ha presentato il conto, attraverso una lettera: 70 milioni di euro di multe accumulate finora. Duda ha detto che farà di tutto perché la modifica metta fine alla controversia e sblocchi così i fondi europei per la ripresa. ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidente della, Andrzej Duda, ha presentato un disegno diper smantellare la controversa sezioneper i giudici della Corte suprema polacca, al centro di un contenzioso con Bruxelles. Laè accusata di minare l’indipendenza dei giudici polacchi. Lo scorso ottobre, la Corte di giustizia delha multato la: un milione al giorno per non aver dato esecuzione alla decisione di sospendere la. Varsavia non ha mai pagato, per cui la Commissione europea, lo scorso mese, ha presentato il conto, attraverso una lettera: 70 milioni di euro di multe accumulate finora. Duda ha detto che farà di tutto perché la modifica metta fine alla controversia e sblocchi così i fondi europei per la ripresa. ...

