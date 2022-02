Perché non mi ha convinto il monologo di Lorena Cesarini. I veri discriminati sono i non vaccinati (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il palco dell’Ariston diventa una cattedra dove tra gag comiche e stucchevoli monologhi si è consumata una lezione morale e moralistica sul razzismo. Chiamare sul palco più ambito d’Italia un’attrice di colore, Lorena Cesarini, per farci raccontare tra le lacrime che tutti gli esseri umani hanno lo stesso sangue, è stato uno spaccato di demagogia a tratti noioso e anche un po’ patetico. La premessa che Amadeus, il mattatore della Kermesse, ha fatto in apertura del Festival , era di aver voluto fortemente che le cinque donne che lo avrebbero affiancato sul palco fossero bravissime attrici. Scelte proprio per solidarizzare simbolicamente con il settore dello spettacolo così fortemente penalizzato in questi due anni di pandemia. Proprio in virtù di tale premessa, il sermone sulla discriminazione razziale portato in scena durante la seconda serata da ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il palco dell’Ariston diventa una cattedra dove tra gag comiche e stucchevoli monologhi si è consumata una lezione morale e moralistica sul razzismo. Chiamare sul palco più ambito d’Italia un’attrice di colore,, per farci raccontare tra le lacrime che tutti gli esseri umani hanno lo stesso sangue, è stato uno spaccato di demagogia a tratti noioso e anche un po’ patetico. La premessa che Amadeus, il mattatore della Kermesse, ha fatto in apertura del Festival , era di aver voluto fortemente che le cinque donne che lo avrebbero affiancato sul palco fossero bravissime attrici. Scelte proprio per solidarizzare simbolicamente con il settore dello spettacolo così fortemente penalizzato in questi due anni di pandemia. Proprio in virtù di tale premessa, il sermone sulla discriminazione razziale portato in scena durante la seconda serata da ...

DSantanche : Se ho capito bene (e ho capito bene) le cose stanno così: pensionato non vaccinato non può ritirare pensione alla p… - borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - thetrueshade : Checco Zalone non è in gara perché gioca palesemente un altro campionato - Gianluc68325330 : RT @Luca_Fantuzzi: Consiglio a @matteosalvinimi di non strappare sul #greenpass, perché tanto i voti di chi ha fatto soffrire per un anno n… - Davide3002 : Secondo me la comicità di #CheccoZalone sta nel fatto che dà per scontato che non è omofobo, e ride di chi invece l… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Rotterdam smonta un ponte per far passare lo yacht di Jeff Bezos ... ha scatenato ovvie polemiche, anche perché il ponte - bombardato dai nazisti durante la Seconda ... anni in cui rimase chiuso, e i funzionari cittadini avevano promesso che non sarebbe successo di ...

Sanremo, Noemi a 'Oggi è un altro giorno': 'Canzone autobiografica, la bambina dentro di me...' ...le persone accanto a noi non ci capiscono... Poi è vero, come dice il testo, che per le parole sono proiettili, sono emotiva quindi più le cose sono importanti da dire più ho difficoltà. Forse perché ...

Covid, Lega non vota decreto perchè norme scuola discriminatorie Tiscali.it ... ha scatenato ovvie polemiche, ancheil ponte - bombardato dai nazisti durante la Seconda ... anni in cui rimase chiuso, e i funzionari cittadini avevano promesso chesarebbe successo di ......le persone accanto a noici capiscono... Poi è vero, come dice il testo, che per le parole sono proiettili, sono emotiva quindi più le cose sono importanti da dire più ho difficoltà. Forse...