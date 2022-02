“Pandemia, ora che vai via”: il video-show di Zalone che deride le virostar (Di giovedì 3 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/checcho-Zalone.mp4 Dissacrante, pungente e in parte pure coraggioso. Checco Zalone prende la liturgia del terrore di certi virologi e la fa a pezzetti: scherza sul Covid, sulla svolta che ha dato alla carriera degli immunologi, sulle loro contraddizioni, sul “non c’hanno capito un c…” del virus anche se sono sempre in tv a pontificare. Se c’è una cosa da salvare in questo Sanremo, quella si chiama Luca Medici. Checco inizia il suo show prendendo di mira Amadeus, i cantanti che appena salgono sul palco dell’Ariston si emozionano e piangono a dirotto manco fossero al matrimonio dell’unica figlia. Poi canta una storia Lgbtq ambientata in Calabria, con protagonista il transessuale brasiliano Oreste, moderno “Cenerentolo” che va al ballo a corte ospite del sovrano “omofobo” ma ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 3 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/checcho-.mp4 Dissacrante, pungente e in parte pure coraggioso. Checcoprende la liturgia del terrore di certi virologi e la fa a pezzetti: scherza sul Covid, sulla svolta che ha dato alla carriera degli immunologi, sulle loro contraddizioni, sul “non c’hanno capito un c…” del virus anche se sono sempre in tv a pontificare. Se c’è una cosa da salvare in questo Sanremo, quella si chiama Luca Medici. Checco inizia il suoprendendo di mira Amadeus, i cantanti che appena salgono sul palco dell’Ariston si emozionano e piangono a dirotto manco fossero al matrimonio dell’unica figlia. Poi canta una storia Lgbtq ambientata in Calabria, con protagonista il transessuale brasiliano Oreste, moderno “Cenerentolo” che va al ballo a corte ospite del sovrano “omofobo” ma ...

