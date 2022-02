Omicidio 23enne a Napoli, vicino confessa: “Voci nella mia testa” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ha confessato di aver ucciso e di essere stato spinto a farlo da “Voci nella mia testa”. Così Elpidio D’Ambra, il 31enne fermato per l’Omicidio della 23enne Rosa Alfieri, trovata senza vita nella sua abitazione a Grumo Nevano (Napoli) nel pomeriggio del 1° febbraio. D’Ambra, difeso dall’avvocato Dario Maisto, nel corso dell’interrogatorio davanti al pm, ha confessato di aver ucciso la giovane, negando di averla molestata sessualmente. E dopo aver ammesso di essere un consumatore abituale di cocaina, ha detto di non avere assunto droga nel giorno dell’Omicidio. Secondo la versione fornita dal 31enne, lo stesso avrebbe attirato la ragazza nella sua abitazione chiedendole chiarimenti circa ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Hato di aver ucciso e di essere stato spinto a farlo da “mia”. Così Elpidio D’Ambra, il 31enne fermato per l’dellaRosa Alfieri, trovata senza vitasua abitazione a Grumo Nevano () nel pomeriggio del 1° febbraio. D’Ambra, difeso dall’avvocato Dario Maisto, nel corso dell’interrogatorio davanti al pm, hato di aver ucciso la giovane, negando di averla molestata sessualmente. E dopo aver ammesso di essere un consumatore abituale di cocaina, ha detto di non avere assunto droga nel giorno dell’. Secondo la versione fornita dal 31enne, lo stesso avrebbe attirato la ragazzasua abitazione chiedendole chiarimenti circa ...

Advertising

StraNotizie : Napoli, 23enne trovata morta: vicino casa fermato per omicidio volontario - GraziaMontefal2 : RT @ilriformista: Il killer di Rosa Alfieri ha confessato l’omicidio della 23enne ma ha negato le violenze: Elpidio incastrato anche grazie… - fisco24_info : Napoli, 23enne trovata morta: vicino casa fermato per omicidio volontario: (Adnkronos) - Rosa Alfieri è strangolata… - Adnkronos : 23enne trovata morta in casa a #Napoli, vicino fermato per omicidio volontario. #notizie - italiaserait : Napoli, 23enne trovata morta: vicino casa fermato per omicidio volontario -