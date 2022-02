Olimpiadi: Pechino 2022, Innerhofer terzo con salto di porta nel primo allenamento di discesa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Pechino, 3 feb. - (Adnkronos) - Prima giornata di allenamenti ufficiali per i protagonisti della discesa maschile di Yanqing che domenica 6 febbraio assegnerà le prime medaglie a Pechino 2022. Il miglior tempo in una giornata caratterizzata da un bel sole e scarse folate di vento è stato realizzato dall'austriaco Stefan Rogentin con il tempo di 1'44?00 davanti allo spagnolo Adur Etxezarreta e a un brillante Christof Innerhofer, terzo a 26 centesimi, anche se con salto di una porta. Il finanziere di Gais ha dimostrato di gradire sin dalle prime curve il tracciato cinese, realizzando parziali competitivi in tutti i settori. Giornata di studio invece per Dominik Paris, il quale ha preferito prendere le misure della pista senza forzare il ritmo: per lui un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022), 3 feb. - (Adnkronos) - Prima giornata di allenamenti ufficiali per i protagonisti dellamaschile di Yanqing che domenica 6 febbraio assegnerà le prime medaglie a. Il miglior tempo in una giornata caratterizzata da un bel sole e scarse folate di vento è stato realizzato dall'austriaco Stefan Rogentin con il tempo di 1'44?00 davanti allo spagnolo Adur Etxezarreta e a un brillante Christofa 26 centesimi, anche se condi una. Il finanziere di Gais ha dimostrato di gradire sin dalle prime curve il tracciato cinese, realizzando parziali competitivi in tutti i settori. Giornata di studio invece per Dominik Paris, il quale ha preferito prendere le misure della pista senza forzare il ritmo: per lui un ...

