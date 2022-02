Migranti morti di freddo al confine fra Turchia e Grecia

Advertising

ilpost : Sono stati trovati 12 migranti morti al confine tra Grecia e Turchia - Avvenire_Nei : Migranti. Naufragio al largo della Tunisia, 6 morti annegati e 30 dispersi - biomirko : @APedrielli1 @PBerizzi Anche Ousseynou Sy era un bravo ragazzo poi ha provato a dare fuoco a 50 bambini per vendica… - missgalatea : Dal 3 febbraio al #cinema #RomaFF16 Mediterràneo si è aggiudicato il “Premio del Pubblico FS” alla XVI edizione del… - biomirko : @PBerizzi Egregio, ulteriore domanda: il terrorista africano condannato oggi a 19 anni di carcere, voleva bruciare… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti morti

Almeno 19sonoa causa del freddo nei pressi del confine tra la Grecia e la Turchia. Secondo un comunicato del ministero dell'Interno turco, isarebbero stati respinti dalle guardie di ...Più volte in aula Sy ha ripetuto che il suo era un "gesto dimostrativo" per "raccontare l'orrore che sta accadendo davanti ai nostri occhi", ovvero inel Mediterraneo. .Almeno 19 migranti sono morti a causa del freddo nei pressi del confine tra la Grecia e la Turchia. Secondo un comunicato del ministero dell'Interno turco, i migranti sarebbero stati respinti ...l via al rimpatrio delle sette salme dei migranti morti assiderati nel corso della traversata dalla Libia a Lampedusa. Completato l’iter di riconoscimento saranno restituite ai loro familiari. I sette ...