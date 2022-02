LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: rimangono in cinque davanti, gruppo a 3? (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA ETOILE DE BESSEGES 15.22 Dopo poco più di due ore di corsa, la media oraria è di 41 km/h. 15.19 Manca appena un chilometri alla cima del GPM di terza categoria di Rio Juanes per i cinque battistrada. 15.16 Un crollo verticale per Cobo che paga già oltre un minuto rispetto agli ormai ex compagni di avventura. 15.14 Ivan Cobo si sfila dal drappello al comando sulle prime rampe del Rio Juanes: rimangono solo cinque unità in testa. 15.12 Questi i nomi dei sei fuggitivi che comandano la corsa: Sergio Roman Martin (Caja Rural – Seguros RGA), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), Ben King e Joey Rosskopf (Human Powered ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA ETOILE DE BESSEGES 15.22 Dopo poco più di due ore di corsa, la media oraria è di 41 km/h. 15.19 Manca appena un chilometri alla cima del GPM di terza categoria di Rio Juanes per ibattistrada. 15.16 Un crollo verticale per Cobo che paga già oltre un minuto rispetto agli ormai ex compagni di avventura. 15.14 Ivan Cobo si sfila dal drappello al comando sulle prime rampe del Rio Juanes:solounità in testa. 15.12 Questi i nomi dei sei fuggitivi che comandano la corsa: Sergio Roman Martin (Caja Rural – Seguros RGA), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), Ben King e Joey Rosskopf (Human Powered ...

