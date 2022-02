Le pagelle musicali della seconda serata di Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) È stata una serata particolare, il secondo appuntamento di Sanremo 2022, in onda mercoledì 2 febbraio. Certo, c'erano gli altri tredici cantanti in gara che si sono esibiti, ma tra i frequenti riferimenti al FantaSanremo, l'annuncio della conduzione dell'Eurovision Song Contest e la presentazione del possibile inno che accompagnerà le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, di Arisa o di Malika Ayane, a volte non è stato chiaro se il palco fosse ancora quello di Sanremo. Amadeus, lasciato solo da Fiorello, rimasto in albergo anche per non creare concorrenza con Checco Zalone, ha fatto da spalla e complice al comico pugliese mattatore della serata che non ha risparmiato niente e nessuno, dal presunto maschilismo pentito del direttore ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) È stata unaparticolare, il secondo appuntamento di, in onda mercoledì 2 febbraio. Certo, c'erano gli altri tredici cantanti in gara che si sono esibiti, ma tra i frequenti riferimenti al Fanta, l'annuncioconduzione dell'Eurovision Song Contest e la presentazione del possibile inno che accompagnerà le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, di Arisa o di Malika Ayane, a volte non è stato chiaro se il palco fosse ancora quello di. Amadeus, lasciato solo da Fiorello, rimasto in albergo anche per non creare concorrenza con Checco Zalone, ha fatto da spalla e complice al comico pugliese mattatoreche non ha risparmiato niente e nessuno, dal presunto maschilismo pentito del direttore ...

