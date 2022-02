L'allarme degli oncologi: verso ondata dei casi in fase avanzata per i ritardi causati dalla pandemia (Di giovedì 3 febbraio 2022) E' allerta per l'aumento di casi di tumore in fase avanzata , a causa dei ritardi nelle diagnosi e nelle cure accumulati in 24 mesi di pandemia . In vista della Giornata mondiale contro il cancro, l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 febbraio 2022) E' allerta per l'aumento didi tumore in, a causa deinelle diagnosi e nelle cure accumulati in 24 mesi di. In vista della Giornata mondiale contro il cancro, l'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, l'allarme degli oncologi: verso ondata dei casi avanzati per i ritardi causati dalla pandemia #covid… - artnewsit : #Tumori, #allarme degli #oncologi: verso un’ ondata di casi avanzati per i #ritardi causati dalla #pandemia - paolo78537032 : L'allarme degli oncologi: verso ondata dei casi in fase avanzata per i ritardi causati dalla pandemia - paolo78537032 : L'allarme degli oncologi: verso ondata dei casi in fase avanzata per i ritardi causati dalla pandemia - isNews_it : Troppi tumori scoperti tardi per colpa della pandemia: l'allarme degli oncologici - -