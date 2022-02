Juventus | contatti avviati | colpo a sorpresa ‘grazie’ a Dembele

Advertising

romeoagresti : #Juventus sempre più forte su #Zakaria, contatti anche nelle ultime ore con l’entourage del giocatore ??????@GoalItalia - GoalItalia : La Juventus intensifica i contatti per #Zakaria: può arrivare già a gennaio ?? [? @romeoagresti] - GoalItalia : Juve a un passo da #Zakaria: possibile chiusura già in giornata ?? [?? @romeoagresti] ?? - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, caccia al vice Vlahovic: Cherubini ri… - VoceGiallorossa : ??Nuovi contatti tra la Juventus e l'agente di Zaniolo #ASRoma #Zaniolo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus contatti

Laha già un piano d'azione per l'estate. Aggiungere a Vlahovic e Chiesa un altro splendido talento in grado di spaccare le partite come il 22 giallorosso.con l'agente ci sono già ...Calciomercato, anche il Real Madrid così come i bianconeri hanno sondato l'agente del calciatore. Ancelotti spaventa Massimiliano Allegri Arriva dalla Spagna la notizia che mette un poco in apprensione ...La Juventus ha già un piano d'azione per l'estate. Aggiungere a Vlahovic e Chiesa un altro splendido talento in grado di spaccare le partite come il 22 giallorosso. Contatti con l'agente ci sono ...La Juventus pare un fiume in piena: attenzione ancora alle ultime notizie di calciomercato, che continua a tenere banco in casa bianconera ...