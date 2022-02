Inter-Milan | Bastoni | “Il Derby non è una partita come le altre | ha un valore superiore”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “Ilnon è unale, anche se si tende sempre a normalizzarla. Ha unche si stacca dalla classifica o dall’umore del momento”. A due giorni daltra, il difensore nerazzurro Alessandroha commentato la gara ai microfoni di Dazn. “Da bambino la vedevo con mio papà che èista, quindi non ci sono mai state grosse discussioni in casa. Era sempre un bel momento – racconta il 22enne – . Per me il simbolo della stracittadina è Javier Zanetti. La prima immagine che mi viene in mente è la sua cavalcata in unal 90? e il boato di San Siro. Ho la fortuna di viverlovicepresidente. Sono timido, non ...

E tutti, per un motivo o per l'altro, sono entrati a far parte della memoria collettiva della gente che dalle sfide traha sempre tratto la forza e l'energia per sopportare il grigiore ...Parole di Alessandro Bastoni, in vista del match, in programma sabato pomeriggio. "E' una gara che ha un valore superiore, che si stacca dalla classifica o dall'umore del momento. Da ...Parole di Alessandro Bastoni, in vista del match Inter-Milan, in programma sabato pomeriggio. "E' una gara che ha un valore superiore, che si stacca dalla classifica o dall'umore del momento.TREQUARTISTA – Inter-Milan, Stefano Pioli in attesa di capire la situazione legata agli infortunati Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori, in avanti valuta dei possibili cambi sperando di poter fare male ...