Il “vaffa” di Luca Argentero sui social | l’attore sbotta contro l’ironia sulla morte del suocero

(Di giovedì 3 febbraio 2022)suihatoil profilo satirico Spinoza Live, in genere capace di attirare apprezzamenti trasversali ma stavolta decisamente indelicato nei suoi confronti. La reazione disuiè arrivata alla lettura di un tweet che ha fatto delun po’ becera e nemmeno riuscitamotivazione della sua assenza a Sanremo:avrebbe dovuto presenziare nella seconda serata del 2 febbraio, per promuovere la serie Doc – Nelle Tue Mani in onda ogni giovedì su Rai1 con la seconda stagione, ma ha rinunciato in seguito al lutto che ha colpito sua moglie. Ladel padre di Cristina Marino, attrice e influencer nonché mamma di Nina ...

La risposta dell'attore Non è riuscito a trattenersiche ha risposto dal suo profilo in modo diretto: ' Ma***o '. Argentero non è riuscito a sorvolore e a tollere una la leggerezza di ...La risposta dell'attore Non è riuscito a trattenersiche ha risposto dal suo profilo in modo diretto: ' Ma***o '. Argentero non è riuscito a sorvolore e a tollere una la leggerezza di ...Luca e Cristina, dopo l’annuncio del lutto ... che ha ritenuto opportuno rispondere agli autori del tweet con un sonoro “vaffa”. Tantissimi utenti del social network non hanno gradito il trattamento ...La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe». Non è riuscito a trattenersi Luca che ha risposto dal suo profilo in modo diretto: «Ma vaffa***o». Argentero non è riuscito a ...