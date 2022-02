I look di Sanremo, i voti della seconda serata (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come se la sono cavata nella seconda serata gli artisti nella scelta dei look di Sanremo? Scopriamolo con l’aiuto della nostra esperta Monica Micò, consulente d’immagine. Iva Zanicchi, voto:7 Non sorprende, la sua presenza è grande ma il look è proprio alla IVA Zanicchi! Avrei colorato un po’ piuttosto che la lunga tunica nera. Sangiovanni, voto: 7 Torna il rosa anche nella seconda serata, look fresco e simpatico. Lorena Cesarini Nonostante sia un capolavoro di cristalli l’abito è un po’ troppo chiaro per la bellissima Lorena, molto in dubbio sulle scelte del beauty soprattutto con il secondo look con tigre annessa, rossetto fucsia fuori palette. Alla sua personalità darei 9, il secondo ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come se la sono cavata nellagli artisti nella scelta deidi? Scopriamolo con l’aiutonostra esperta Monica Micò, consulente d’immagine. Iva Zanicchi, voto:7 Non sorprende, la sua presenza è grande ma ilè proprio alla IVA Zanicchi! Avrei colorato un po’ piuttosto che la lunga tunica nera. Sangiovanni, voto: 7 Torna il rosa anche nellafresco e simpatico. Lorena Cesarini Nonostante sia un capolavoro di cristalli l’abito è un po’ troppo chiaro per la bellissima Lorena, molto in dubbio sulle scelte del beauty soprattutto con il secondocon tigre annessa, rossetto fucsia fuori palette. Alla sua personalità darei 9, il secondo ...

