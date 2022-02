Giuramento Mattarella: gli auguri dal settore dell’Energia (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA – FederPetroli Italia esprime viva soddisfazione per la rielezione del Capo dello Stato Sergio Mattarella. “La volontà espressa dal Parlamento è da noi pienamente condivisa, nell’augurio che questo mandato possa realizzarsi all’insegna di quei valori di libertà e solidarietà rappresentati dalla Carta costituzionale”. Sono queste le parole e l’augurio del Presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia. Che poi continua: “Il Presidente Mattarella anche nella circostanza di questi ultimi anni in cui non solo l’Italia verte, è stato e sarà punto di riferimento di tutti i cittadini e dell’intero indotto produttivo italiano fuori da ogni vicinanza a schieramenti politici. Le parole del Presidente pronunciate oggi nel discorso di insediamento al Parlamento sono dimostrazione di un impegno costante per l’Italia. ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA – FederPetroli Italia esprime viva soddisfazione per la rielezione del Capo dello Stato Sergio. “La volontà espressa dal Parlamento è da noi pienamente condivisa, nell’o che questo mandato possa realizzarsi all’insegna di quei valori di libertà e solidarietà rappresentati dalla Carta costituzionale”. Sono queste le parole e l’o del Presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia. Che poi continua: “Il Presidenteanche nella circostanza di questi ultimi anni in cui non solo l’Italia verte, è stato e sarà punto di riferimento di tutti i cittadini e dell’intero indotto produttivo italiano fuori da ogni vicinanza a schieramenti politici. Le parole del Presidente pronunciate oggi nel discorso di insediamento al Parlamento sono dimostrazione di un impegno costante per l’Italia. ...

