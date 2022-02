Advertising

Ambrosi4 : @guidomarchello Attrice, cantante e star del web, Drusilla è un personaggio inventato dall’attore e fotografo tosca… - TweetNotizie : Gianluca Gori, chi è l'attore dietro al personaggio Drusilla Foer - _magicaemy : @erminkx È l’alter ego di Gianluca Gori. O forse il contrario: è talmente affascinante! - LorisFigoli : RT @michedalleluche: Prima che cominci il valzer, Drusilla non è un trans. È un attore, Gianluca Gori che interpreta un ruolo. Ed è braviss… - LumsaNews : Simpatico ed esuberante il personaggio di #DrusillaFoer, ideato dal fotografo toscano Gianluca Gori, regala all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Gori

... a fianco di Amadeus ci sarà per la prima volta un personaggio 'en travesti': quello di Drusilla Foer , attrice, anziana e ricca vedova, alias femminile del fotografo toscano. Non una ...Persona dietro il... personaggio . Drusilla Foer non è altro che un personaggio inventato dalla mente geniale di. Classe 1967 , fiorentino, 54enne, alto 1 metro e 85, è un vero e proprio performer : attore, cantante e, in passato, anche fotografo. Leggi anche> Dopo aver studiato all'istituto ...Proviamo a partire dall’individuo e dalla sua narrazione. Gianluca Gori si definisce «artista en travesti»: attore, cantante, performer fiorentino, la sua carriera è sempre orbitata attorno alla ...Ma, a dispetto di quanto dichiarato da molti sul web, Drusilla Foer non è una transgender né una drag queen: Drusilla Foer è solo un personaggio, alter ego femminile dell'attore Gianluca Gori.