De Maggio: “Mi è arrivata un’importante notizia dal Napoli, succederà l’anno prossimo!” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nell’ambiente Napoli da settimane si respira un’aria disfattista, con i tifosi che guardano con pessimismo al futuro. Le notizie come riduzione del monte stipendi e quindi il taglio dei calciatori più importanti della squadra fa temere i supporters azzurri circa un forte ridimensionamento della squadra. FOTO: Getty – De Laurentiis Napoli Ebbene il giornalista Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, ha voluto rasserenare i tifosi circa il futuro del club partenopeo. “Il Napoli in questo mese di gennaio non ha fatto mercato – spiega il direttore della radio ufficiale della società –, eccezion fatta per Tuanzebe, ma l’anno prossimo sarà assolutamente più forte di quello di quest’anno, potenzierà l’organico. Questo è quello che mi arriva ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nell’ambienteda settimane si respira un’aria disfattista, con i tifosi che guardano con pessimismo al futuro. Le notizie come riduzione del monte stipendi e quindi il taglio dei calciatori più importanti della squadra fa temere i supporters azzurri circa un forte ridimensionamento della squadra. FOTO: Getty – De LaurentiisEbbene il giornalista Valter De, nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss, ha voluto rasserenare i tifosi circa il futuro del club partenopeo. “Ilin questo mese di gennaio non ha fatto mercato – spiega il direttore della radio ufficiale della società –, eccezion fatta per Tuanzebe, maprossimo sarà assolutamente più forte di quello di quest’anno, potenzierà l’organico. Questo è quello che mi arriva ...

