Dati e fattori da conoscere per prepararci a nuove pandemie (Di giovedì 3 febbraio 2022) Che cosa possiamo fare per prepararci di più alle prossime pandemie? Un modo apparentemente semplice per rispondere a questa domanda è quello di cercare dei parametri che correlano con una più bassa diffusione del virus e una minor mortalità associata all’infezione, durante l’attuale pandemia. In realtà, si tratta di un problema davvero complesso, sia per il gran numero di fattori che possono avere influenza – molti dei quali interagenti in modo non ovvio o poco apparente – sia per la qualità dei Dati di cui disponiamo, che dipende fortemente dal modo in cui si definisce la mortalità per Covid-19, dal modo in cui si rintracciano i casi di infezione e da una miriade di altre variazioni nella raccolta. Nonostante queste difficoltà, un poderoso studio su 177 nazioni e 181 regioni all’interno di queste, appena pubblicato ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Che cosa possiamo fare perdi più alle prossime? Un modo apparentemente semplice per rispondere a questa domanda è quello di cercare dei parametri che correlano con una più bassa diffusione del virus e una minor mortalità associata all’infezione, durante l’attuale pandemia. In realtà, si tratta di un problema davvero complesso, sia per il gran numero diche possono avere influenza – molti dei quali interagenti in modo non ovvio o poco apparente – sia per la qualità deidi cui disponiamo, che dipende fortemente dal modo in cui si definisce la mortalità per Covid-19, dal modo in cui si rintracciano i casi di infezione e da una miriade di altre variazioni nella raccolta. Nonostante queste difficoltà, un poderoso studio su 177 nazioni e 181 regioni all’interno di queste, appena pubblicato ...

Advertising

francispaul_87 : @mariocaruso90 @giomet77 Ci sono sempre fattori che a noi non sono dati da sapere. Pelagotti ha anche più peso nell… - happytomlivson : @guido311631491 no faccio la spiegazione perché qui abbiamo difficoltà: parlo del fatto che non c’è un nesso logico… - al_fattori : RT @fuoridalcorotv: Virus e regole folli, Maria Rita Gismondo: 'Tutti i dati ci indicano che siamo alla fine della pandemia, dobbiamo aprir… - al_fattori : RT @VerdirameAndrea: a fare le PROPORZIONI VOGLIAMO VEDERE CHE NUMERI SALTANO FUORI?? 8 SU 10 E' UNO SPROPOSITO VUOL DIRE CHE I DATI DEI… - fratack7hfr : @zeratul75 @gildo1959 @fratotolo2 Sono numeri assoluti e non in rapporto a popolazione o fattori demografici/geogra… -