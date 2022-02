Da quando le nuove regole per le scuole elementari: tra quarantena e DaD (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ci sono pochi dubbi, ormai, sul fatto che le nuove regole riguardanti la DaD e la quarantena possano coinvolgere le scuole elementari. quando entrano in vigore? Dopo un mese di gennaio caratterizzato da non poche dispute legali, come quella che abbiamo avuto modo di esaminare sulle nostre pagine a proposito della Campania, oggi 3 febbraio tocca analizzare come dovrebbero evolvere le disposizioni a strettissimo giro. Con relative distinzioni tra i bambini vaccinati e coloro i quali non sono ancora immunizzati. quando le nuove regole per le scuole elementari: tra quarantena e DaD Le indicazioni del CTS arrivate nella giornata di mercoledì, infatti, sono chiare anche per le ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ci sono pochi dubbi, ormai, sul fatto che leriguardanti la DaD e lapossano coinvolgere leentrano in vigore? Dopo un mese di gennaio caratterizzato da non poche dispute legali, come quella che abbiamo avuto modo di esaminare sulle nostre pagine a proposito della Campania, oggi 3 febbraio tocca analizzare come dovrebbero evolvere le disposizioni a strettissimo giro. Con relative distinzioni tra i bambini vaccinati e coloro i quali non sono ancora immunizzati.leper le: trae DaD Le indicazioni del CTS arrivate nella giornata di mercoledì, infatti, sono chiare anche per le ...

