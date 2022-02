Cugine uccise sulla A28, il pirata della strada ai domiciliari. La moglie alla Polstrada: “Dopo l’incidente è rientrato e si è versato del vino” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Arresti domiciliari e braccialetto elettronico. E’ quanto ha deciso il gip di Pordenone Giorgio Cozzarini per Dimitre Traykov, l’imprenditore di 61 anni che ha investito e ucciso le due Cugine venete Jessica Fragasso, 20 anni, di Mareno di Piave, e Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano in un incidente sulla A28 tra Villotta e Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Nello scontro sono rimaste gravemente ferite le bimbe di Rizzotto. L’ordinanza del giudice ha accolto parzialmente le richieste della difesa, convalidando anche l’arresto di Traykov. Secondo la Procura esiste un pericolo di fuga in considerazione delle cospicue disponibilità economiche dell’indagato e dei suoi contatti con la Bulgaria, di cui è originario. Dall’ordinanza del giudice emerge anche come Traykov domenica notte fosse stato sorpreso da un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Arrestie braccialetto elettronico. E’ quanto ha deciso il gip di Pordenone Giorgio Cozzarini per Dimitre Traykov, l’imprenditore di 61 anni che ha investito e ucciso le duevenete Jessica Fragasso, 20 anni, di Mareno di Piave, e Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano in un incidenteA28 tra Villotta e Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Nello scontro sono rimaste gravemente ferite le bimbe di Rizzotto. L’ordinanza del giudice ha accolto parzialmente le richiestedifesa, convalidando anche l’arresto di Traykov. Secondo la Procura esiste un pericolo di fuga in considerazione delle cospicue disponibilità economiche dell’indagato e dei suoi contatti con la Bulgaria, di cui è originario. Dall’ordinanza del giudice emerge anche come Traykov domenica notte fosse stato sorpreso da un ...

