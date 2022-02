(Di giovedì 3 febbraio 2022) Sonoi dirigenti di una società che gestisce strutture per anziani in tutto il Nord Italia e i direttori di due istituti torinesi

Advertising

GiovaQuez : Il governo eliminerà la zona gialla e quella arancione. Resterà solo la zona rossa che scatterà quando si supereran… - vaticannews_it : #28gennaio #PapaFrancesco Oltre alla #pandemia,si è diffusa 'l'infodemia”, e cioè “la deformazione della realtà bas… - NunziaCentanni : RT @LaStampa: Covid: oltre 100 morti nelle Rsa a Torino, 7 indagati per frode - Marceli91113868 : RT @Marinotoma: @GuidoCrosetto @MoniShantiRani Forze oscure stanno gestendo il #Covid_19 nel nostro paese, ben oltre il limite della legge. - LaStampa : Covid: oltre 100 morti nelle Rsa a Torino, 7 indagati per frode -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre

La Stampa

CHECCO ZALONE "VIROLOGO ORONZO CARRISI" SANREMO 2022/ "Se finisce la pandemia?" Per decenni ... eros e amore Durante la stratosferica prima serata da 11 milioni di telespettatori,il 70% ...Chea sentenziare che in cima alla classifica provvisoria c'è Elisa (come da pronostico più ... non scontato, a Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh morto dil'anno scorso. Ogni volta è ...TERNI – "È un errore grave parlare delle 4 ondate della pandemia allo stesso modo. Oggi è una situazione nuova, in cui vanno distinti i pazienti-Covid da quelli ’con Covid’". Così Pasquale Chiarelli, ...Più libertà anche oltre la scuola: sono eliminate le restrizioni ... per chi ha tre dosi – oppure due dosi ed ha già avuto il Covid – diverrà indefinita. Le nuove misure danno il senso ...