Alex Belli pubblica integralmente la lettera di Soleil Sorge (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alex Belli stupisce tutti. Dopo aver mandato ieri l'aereo per sua moglie Delia Duran oggi ha pubblicato integralmente la lettera che Soleil Sorge gli ha inviato. Perché ha compiuto questo gesto? Ieri il protagonista del Grande Fratello Vip 6 è stato intervistato a Casa Chi e ha parlato di questa missiva in termini molto entusiastici: "Ho apprezzato molto la lettera di Sole, io l'avevo già con me, aspettavo che la rendesse pubblica lei. Me l'ha fatta arrivare tramite il postino Giacomo Urtis. In realtà è molto più lunga di quello che avete visto. Adesso ve la mostro molto velocemente, perché ce l'ho sempre con me dietro. Questa lettera è di una bellezza incredibile, è divisa in tre atti". Alex mostra ...

Patrizi22162899 : RT @LuanaCampoVerd2: No ragazzi io Alex Belli non lo tollero più!!!Lui e Delia sono lo show più brutto che abbia mai visto in un reality! #… - meli_mf_ : RT @LuanaCampoVerd2: No ragazzi io Alex Belli non lo tollero più!!!Lui e Delia sono lo show più brutto che abbia mai visto in un reality! #… - brokendolls_ : Io non so chi sia più pagliaccio,Alex Belli o a chi crede veramente ai Solex? Proprio morto di fama #gfvip - LuanaCampoVerd2 : No ragazzi io Alex Belli non lo tollero più!!!Lui e Delia sono lo show più brutto che abbia mai visto in un reality… - Elena04070657 : RT @Larisa78799547: Comunque non so se è peggio Alex Belli o Lorenzo Amoruso. #gfvip #solearmy -