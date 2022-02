Aka7even approda a Sanremo 2022 | lo scambio di battute social con Fedez

Leggi su isaechia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ieri seraè stato uno dei protagonisti della seconda serata della 72esima edizione del Festival di. Luca Marzano, vero nome del cantante ed ex allievo di Amici, si era fatto conoscere nel reality per il suo talento, ma anche per la sua relazione tormentata con la ballerina Martina Miliddi. Per quest’ultima Aka aveva anche scritto il suo maggior successo musicale, prima di Loca, Mi Manchi, che in pochissimo tempo aveva conquistato le vette delle classifiche, nonché ambiti premi. Il percorso televisivo nella scuola di Maria de Filippi è stato un trampolino di lancio per Luca, pupillo della coach Anna Pettinelli. Marzano in queste serate ha avuto infatti il privilegio di calcare l’ambito palco dell’Ariston dopo essere stato scelto da Amadeus come concorrente tra i 25 big in gara, tra cui a esibirsi, anche il suo ex collega ...