Aka 7even | esce il singolo “Perfetta così”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 3 febbraio 2022)”, brano che Akaha portato al Festival di Sanremo 2022. Aka: dove ascoltare “”? Dopo il debutto di Akasul palco dell’Ariston, è finalmente disponibile il brano intitolato “” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), con cui l’artista è in gara tra i BIG della 72^ edizione del Festival di Sanremo 2022. Il brano, una power ballad dalle tonalità rock, è stato scritto di getto durante una giornata in studio, partendo da un giro di chitarra. “Ho deciso di scrivere questo pezzo per parlare in primis a me stesso, ma anche a tutti coloro che ogni giorno faticano ad accettarsi”, racconta l’artista. “Qualche anno fa non apprezzavo alcune parti di me, e non ...