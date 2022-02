Volley femminile, Challenge Cup: Scandicci espugna Cannes e si catapulta in semifinale! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Scandicci si è qualificata per le semifinali della Challenge Cup 2021 di Volley femminile. La formazione italiana ha sconfitto il Cannes per 3-0 (28-26; 25-18; 27-25) nel ritorno dei quarti di finale, dopo che si era imposta per 3-1 nell’incontro di andata. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno saputo trionfare in Francia e si sono così guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura nella terza competizione europea per importanza. Le toscane se la dovranno ora vedere contro le quotate turche dell’Aydin BBSK, mentre dall’altra parte del tabellone le spagnole del Tenerife La Laguna (giustiziere del Panathinaikos) attendono la vincente del confronto tra le rumene del Megdidia e le serbe del Tent Obrenovac. La Savino Del Bene è stata brava a risalire la china da 11-7 e 22-21 nel primo set, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022)si è qualificata per le semifinali dellaCup 2021 di. La formazione italiana ha sconfitto ilper 3-0 (28-26; 25-18; 27-25) nel ritorno dei quarti di finale, dopo che si era imposta per 3-1 nell’incontro di andata. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno saputo trionfare in Francia e si sono così guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura nella terza competizione europea per importanza. Le toscane se la dovranno ora vedere contro le quotate turche dell’Aydin BBSK, mentre dall’altra parte del tabellone le spagnole del Tenerife La Laguna (giustiziere del Panathinaikos) attendono la vincente del confronto tra le rumene del Megdidia e le serbe del Tent Obrenovac. La Savino Del Bene è stata brava a risalire la china da 11-7 e 22-21 nel primo set, ...

