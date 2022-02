Una particella più pesante del bosone di Higgs… (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Novità molto interessanti dal CERN di Ginevra. Una nuova scoperta, non ancora confermata, potrebbe provare l’esistenza di una particella più pesante del bosone di Higgs. Forse abbiamo a che fare con un nuovo bosone da 1500 giga elettronvolt (GeV) di massa… Acceleratore LHC del CERN (wikipedia) – curiosauro,itIl nuovo bosone (più pesante) di Higgs Alcuni ricercatori del CERN, coinvolti in esperimenti con l’LHC (Large Hadron Collider), l’ATLAS e il CMS, hanno annunciato i risultati di uno studio risalente al 2018 che potrebbe cambiare tutto ciò che sappiamo sulla fisica quantistica. Si parla intatti di una possibile prova dell’esistenza della cosiddetta particella X. Ossia della misteriosa particella che secondo gli scienziati risale ai primissimi ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Novità molto interessanti dal CERN di Ginevra. Una nuova scoperta, non ancora confermata, potrebbe provare l’esistenza di unapiùdeldi Higgs. Forse abbiamo a che fare con un nuovoda 1500 giga elettronvolt (GeV) di massa… Acceleratore LHC del CERN (wikipedia) – curiosauro,itIl nuovo(più) di Higgs Alcuni ricercatori del CERN, coinvolti in esperimenti con l’LHC (Large Hadron Collider), l’ATLAS e il CMS, hanno annunciato i risultati di uno studio risalente al 2018 che potrebbe cambiare tutto ciò che sappiamo sulla fisica quantistica. Si parla intatti di una possibile prova dell’esistenza della cosiddettaX. Ossia della misteriosache secondo gli scienziati risale ai primissimi ...

