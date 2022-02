Un big della Juventus potrebbe andare via a fine stagione: c’è la notizia! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un big della Juventus potrebbe andare via a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport, Mattihjs De Ligt sarebbe uno dei principali indiziati a lasciare la Juve la prossima estate. De Ligt, Juventus, calciomercatoIl difensore olandese non è più intoccabile e potrebbe essere ceduto per far respirare le casse del club di Andrea Agnelli. La valutazione dell’ex Ajax si aggira intorno ai 100 milioni di euro. La Juventus lascerebbe andare più facilmente De Light anche grazie alla grande fiducia riposta in Federico Gatti, difensore centrale appena acquistato dal Frosinone. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un bigvia a. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport, Mattihjs De Ligt sarebbe uno dei principali indiziati a lasciare la Juve la prossima estate. De Ligt,, calciomercatoIl difensore olandese non è più intoccabile eessere ceduto per far respirare le casse del club di Andrea Agnelli. La valutazione dell’ex Ajax si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Lalascerebbepiù facilmente De Light anche grazie alla grande fiducia riposta in Federico Gatti, difensore centrale appena acquistato dal Frosinone.

