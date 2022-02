Uccisa nel Napoletano, parroco: “Rispetto per la vita umana” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGrumo Nevano (Na) – “La morte di Rosa sia un monito per tutti ad avere Rispetto della vita umana”. Lo ha detto don Carmine Spada, parroco della basilica di San Tammaro a Grumo Nevano (Napoli), che oggi ha trascorso diverse ore a casa di Rosa Alfieri, la 23enne, Uccisa nel pomeriggio di ieri. I familiari sono “distrutti dal dolore ma stanno vivendo questo momento con molta fede”, ha aggiunto il sacerdote. In queste ore, dice ancora, “non possiamo fare altro che pregare. E dobbiamo pregare anche per il presunto responsabile affinché possa ravvedersi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGrumo Nevano (Na) – “La morte di Rosa sia un monito per tutti ad averedella”. Lo ha detto don Carmine Spada,della basilica di San Tammaro a Grumo Nevano (Napoli), che oggi ha trascorso diverse ore a casa di Rosa Alfieri, la 23enne,nel pomeriggio di ieri. I familiari sono “distrutti dal dolore ma stanno vivendo questo momento con molta fede”, ha aggiunto il sacerdote. In queste ore, dice ancora, “non possiamo fare altro che pregare. E dobbiamo pregare anche per il presunto responsabile affinché possa ravvedersi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

enpaonlus : Lupa uccisa nel Casertano, Enpa: «Atto criminale gravissimo» - anteprima24 : ** #Uccisa nel Napoletano, #Parroco: '#Rispetto per la #Vita umana' ** - Carlo44395506 : Non si inginocchiano più le varie Boldrine per lo stupro della 15 enne a Reggio Emilia ??o per la povera ragazza uc… - Mimagaan : RT @enpaonlus: Lupa uccisa nel Casertano, Enpa: «Atto criminale gravissimo» - annaperina : RT @scandura: in Libia. Uscire dalla Libia è più difficile che entrare. Le persone preferiscono morire piuttosto che rimanere lì. Ci sono p… -