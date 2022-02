Slittino, Olimpiadi Pechino 2022: programma prove 2 febbraio, orari, tv, streaming, italiani in gara (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mercoledì 2 febbraio inizieranno le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Non si assegneranno medaglie in questa giornata che precede la Cerimonia d’Apertura, in programma venerdì 4 febbraio. Ci sarà spazio per alcune partite del round robin di curling doppio misto e anche per le prime prove cronometrate di Slittino maschile. Una doppia sessione per gli uomini (divisi in due gruppi, ciascuno affronterà due discese), che potranno testare le condizioni del budello in vista delle gare dei prossimi giorni. Alle ore 12.30 italiane (le 19.30 locali) spazio al gruppo A, in cui figurano soprattutto gli austriaci David Gleirscher, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher e i tedeschi Max Langenhan, Felix Loch, Johannes Ludwig. Alle ore 14.15 italiane (le 21.15 locali), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mercoledì 2inizieranno leInvernali di. Non si assegneranno medaglie in questa giornata che precede la Cerimonia d’Apertura, invenerdì 4. Ci sarà spazio per alcune partite del round robin di curling doppio misto e anche per le primecronometrate dimaschile. Una doppia sessione per gli uomini (divisi in due gruppi, ciascuno affronterà due discese), che potranno testare le condizioni del budello in vista delle gare dei prossimi giorni. Alle ore 12.30 italiane (le 19.30 locali) spazio al gruppo A, in cui figurano soprattutto gli austriaci David Gleirscher, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher e i tedeschi Max Langenhan, Felix Loch, Johannes Ludwig. Alle ore 14.15 italiane (le 21.15 locali), ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Slittino Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: prime prove per Dominik Fischnaller si studia la pista -… - infoitsport : Slittino, Olimpiadi Pechino 2022: programma prove 2 febbraio, orari, tv, streaming, italiani in gara - neveitaliasport : RT @neveitalia: Il calendario olimpico per slittino, skeleton e bob: da Fischnaller al doppio sino a Margaglio, le chances azzurre #beijing… - neveitalia : Il calendario olimpico per slittino, skeleton e bob: da Fischnaller al doppio sino a Margaglio, le chances azzurre… - RassegnaZampa : #OlimpiadiInvernali #Beijing2022 I 42 azzurri a Pechino di snowboard, skeleton, slittino, bob e freestyle -