'senza racchetta non sono a mio agio' - berrettini sul palco di sanremo è un surgelato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Da www.corrieredellosport.it berrettini 'sono felicissimo e emozionato, è un palcoscenico diverso. senza la racchetta non mi sento tanto a mio agio'. Lo ha dichiarato Matteo berrettini, ospite a sanremo. Il ... Leggi su dagospia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Da www.corrieredellosport.itfelicissimo e emozionato, è unscenico diverso.lanon mi sento tanto a mio'. Lo ha dichiarato Matteo, ospite a. Il ...

Advertising

IvanoReiver : @kat_prima @NinaRicci_us Davvero ci corre? Fantastico... Penso sia questione di... passione. Ad esempio, a me piac… - 2015tiziana : @marilovesgr33n Con racchetta o senza è di una bellezza .. ?? - Tiziana2219 : @Cambiacasacca Eh ma la compostezza del bel atleta che senza la sua racchetta si sentiva a disagio è stata ammirevole ?? - ParliamoDiNews : ‘senza racchetta non sono a mio agio’- berrettini sul palco di sanremo è un surgelato - Sport #racchetta #agio-… - napolista : #Berrettini ospite a Sanremo: «Emozionante stare qui, ma senza la racchetta non sono a mio agio» Il tennista alla… -