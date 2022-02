Scuola e quarantena, il Cts: vaccinati non in Dad, materne a casa dal quinto contagio: le proposte del Cts al governo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Cts: per i vaccinati, anche alle elementari, basta l’autosorveglianza con mascherina Ffp2. Ora il Consiglio dei ministri darà il via libera al nuovo decreto. Il nodo dei bambini delle scuole dell’infanzia Leggi su corriere (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Cts: per i, anche alle elementari, basta l’autosorveglianza con mascherina Ffp2. Ora il Consiglio dei ministri darà il via libera al nuovo decreto. Il nodo dei bambini delle scuole dell’infanzia

Advertising

marcodimaio : Nei prossimi giorni il #governo dovrà urgentemente affrontare la modifica delle regole sulla quarantena per la scuo… - Agenzia_Ansa : FLASH | Scuola, il Cts: dimezzare la durata della quarantena da 10 a 5 giorni per i ragazzi che risultano contatto… - GiovaQuez : Sulla scuola il Cts avrebbe aperto alla possibilità di auto-sorveglianza in caso di contatto stretto con positivo p… - barinewstv : Covid a scuola, le nuove regole: quarantena dimezzata per i non vaccinati. Auto-sorveglianza per vaccinati o guarit… - Nath67Lic : RT @icebergfinanza: MALEDETTI BASTARDI! Ancora con queste discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati anche con i bambini. Niente Dad… -