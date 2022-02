Scherma, Luigi Tarantino si è dimesso da CT della sciabola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luigi Tarantino non è più il commissario tecnico della nazionale italiana di sciabola. La FederScherma ha annunciato tramite un proprio comunicato che l’allenatore campano ha rassegnato le sue dimissioni per motivi personali e dunque lascia un ruolo che gli era stato assegnato dopo le Olimpiadi di Tokyo 2021. Una decisione drastica nonostante gli ottimi risultati colti dai propri atleti nelle prime tappe di Coppa del Mondo. Soprattutto al femminile erano arrivati due podi consecutivi con Rossella Gregorio, ultimo dei quali lo scorso weekend a Plovdiv, dove si era festeggiato anche il terzo posto della squadra. Va ricordato, però, che poco prima della partenza per la Bulgaria, come riportato da Fanpage e poi ripreso anche da altri siti, Tarantino era ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022)non è più il commissario tecniconazionale italiana di. La Federha annunciato tramite un proprio comunicato che l’allenatore campano ha rassegnato le sue dimissioni per motivi personali e dunque lascia un ruolo che gli era stato assegnato dopo le Olimpiadi di Tokyo 2021. Una decisione drastica nonostante gli ottimi risultati colti dai propri atleti nelle prime tappe di Coppa del Mondo. Soprattutto al femminile erano arrivati due podi consecutivi con Rossella Gregorio, ultimo dei quali lo scorso weekend a Plovdiv, dove si era festeggiato anche il terzo postosquadra. Va ricordato, però, che poco primapartenza per la Bulgaria, come riportato da Fanpage e poi ripreso anche da altri siti,era ...

TweetNotizie : Luigi Tarantino, il ct di scherma (carabiniere) denunciato dalla polizia: «Ha perso le staffe con un'ex allieva» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Luigi Tarantino, il ct di scherma (carabiniere) denunciato dalla polizia: «Ha perso le staffe con un'ex allieva» - leggoit : Luigi Tarantino, il ct di scherma (carabiniere) denunciato dalla polizia: «Ha perso le staffe con un'ex allieva» - ilgiornale : Durante una lite con una ex allieva Luigi Tarantino si sarebbe rivolto in modo oltraggioso nei confronti degli agen… - Luxgraph : Scherma, denunciato ct Luigi Tarantino per oltraggio a pubblico ufficiale -