Sanremo, la classifica di Alexa e le pagelle più divertenti: dai 'luk' di Camihawke al... (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alexa , che voto dai a Achille Lauro a Sanremo ?' ' Voto 8 . Volevo commentare il suo abito ma sarà per il prossimo anno'. Tra le classifiche più divertenti del Festival di Sanremo , quest'anno, c'è ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 2 febbraio 2022), che voto dai a Achille Lauro a?' ' Voto 8 . Volevo commentare il suo abito ma sarà per il prossimo anno'. Tra le classifiche piùdel Festival di, quest'anno, c'è ...

Advertising

fffitalia : “Alla classifica del Festival della canzone italiana bisognerebbe affiancare la classifica delle 100 aziende che ha… - chiara_prandini : Sanremo 2022, Mahmood e Blanco guidano la classifica della prima serata - principessagio_ : RT @bastisolotu: chi viene a marciare su Sanremo se questo sabato si piazza prima di eword in classifica? - iammmartina_ : @nomorefleurs È LA GUERRA, tu devi fare una squadra di cinque cantanti (di cui un capitano) avendo a disposizione 1… - grewildbandana : appena scoperto che ieri rkomi è arrivato ottavo in classifica cioè questo ha mollato il rap per venire a sanremo c… -