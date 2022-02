Sanremo 2022 | tocca a Sangiovanni con “Farfalle”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’artista ex Amici è uno dei più attesi Tra gli artisti più attesi sul palco dic’ècon il brano ““. sarà proprio l’artista ex Amici ad aprire la seconda serata del Festival. Il brano diè il primo singolo dell’album di inediti “Cadere Volare”, in uscita l’8 aprile e dal 2 febbraio disponibile in pre save e pre order. In “racconta la libertà nei rapporti quotidiani, circondato da persone che ti facciano sentire una certa “quantità di ossigeno” e ti lascino respirare. “Sei una boccata d’aria” è la metafora che esprime un forte desiderio di normalità, di libertà nel vivere le emozioni grazie a relazioni sane e non tossiche. Leggi anche:: svelata la scaletta ...