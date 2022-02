Sanremo 2022 | seconda serata in diretta minuto per minuto – Lorena Cesarini contro il razzismo

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - veronsturn : Perché guardare Sanremo? Perché forse ne abbiamo bisogno, no? Perché questa bomba mediatica può servire anche a que… - Ogatto3 : RT @Agenzia_Ansa: SANREMO 2022 | La seconda serata del Festival, per seguire gli aggiornamenti #ANSA su #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

"Cattolici solo quando canta Achille Lauro?": chi è l'uomo che difende il "battesimo", clamoroso atra i Big, nella seconda serata presenta "Sesso occasionale" di D. Simonetta - P. Antonacci - A. Raina - A. Cotta Ramusino. Ma non lasciatevi depistare dal titolo, non è un inno al ...Sanremo 2022: la seconda serata tra cantanti, ospiti ed emozioni Dopo un debutto di successo per la 72esima edizione del Festival, oggi, 2 febbraio, altri 13 artisti salgono sul palco dell'Ariston per ...La seconda serata del Festival di Sanremo si è aperta con l'omaggio a Monica Vitti, scomparsa oggi a 90 anni. Una standing ovation ha accompagnato le parole con cui Amadeus ha ricordato l' attrice.