Sanremo 2022: pagelle e look della seconda serata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Life&People.it seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, si parte all'insegna del think pink, con altri cantanti in gara, altri ospiti e altre sorprese sui migliori look in arrivo sul palco dell'Ariston. Commozione ed emozioni forti per il sentito ricordo di Monica Vitti, l'attrice scomparsa oggi. "Una delle più grandi attrici della storia del cinema. Noi ameremo per sempre l'indimenticabile Monica Vitti", le parole del direttore artistico Amadeus. IN AGGIORNAMENTO Potrebbe interessarti anche – Sanremo 2022: cover e duetti della quarta serata L'articolo proviene da Life&People Magazine.

