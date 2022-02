Sanremo 2022: cosa succede nella seconda serata? La scaletta e gli ospiti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) cosa succederà nella seconda puntata di Sanremo 2022? Scopriamo la scaletta per questa sera e gli ospiti presenti sul palco dell’Ariston. La prima puntata del Festival ha regalato già tante emozioni: dalla commozione di Amadeus al momento molto toccante del ritorno dei Maneskin passando per le belle esibizioni in gara. Insomma, è tornato l’evento musicale più importante dell’anno e con esso tutto il clima di entusiasmo e trasporto che caratterizza la settimana di Sanremo. Il logo del Festival di Sanremo di quest’anno (via screenshot)C’è tanta curiosità per le altre canzoni in gara dopo la classifica provvisoria di questa notte. Mahmood e Blanco hanno ottenuto un primo posto momentaneo con il loro ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ràpuntata di? Scopriamo laper questa sera e glipresenti sul palco dell’Ariston. La prima puntata del Festival ha regalato già tante emozioni: dalla commozione di Amadeus al momento molto toccante del ritorno dei Maneskin passando per le belle esibizioni in gara. Insomma, è tornato l’evento musicale più importante dell’anno e con esso tutto il clima di entusiasmo e trasporto che caratterizza la settimana di. Il logo del Festival didi quest’anno (via screenshot)C’è tanta curiosità per le altre canzoni in gara dopo la classifica provvisoria di questa notte. Mahmood e Blanco hanno ottenuto un primo posto momentaneo con il loro ...

