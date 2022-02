Quirinale, Travaglio a La7: “Belloni è stata impallinata da Letta, Di Maio, Renzi e Forza Italia. Pd? Non è un partito ma un insieme di tribù” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, riassume a “Otto e mezzo” (La7) la fibrillante settimana quirinalizia, confrontandosi vivacemente con la giornalista de Il Corriere della Sera, Monica Guerzoni. Travaglio spiega: “Il nome di Elisabetta Belloni è stato sul tavolo di tutto il centrosinistra per un mese, senza che nessuno avesse messo veti. Salvini poi è stato invitato da Conte e Letta, che gli hanno proposto Belloni e Severino. Salvini ha parlato con gli alleati e la Meloni gli ha detto che Belloni andava bene. C’era una sola parola data e un accordo tra Salvini, Meloni, Letta e Conte. Il giorno è stata messa in votazione la Belloni, ma a quel punto – continua – si sono scatenati Di Maio, Guerini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, riassume a “Otto e mezzo” (La7) la fibrillante settimana quirinalizia, confrontandosi vivacemente con la giornalista de Il Corriere della Sera, Monica Guerzoni.spiega: “Il nome di Elisabettaè stato sul tavolo di tutto il centrosinistra per un mese, senza che nessuno avesse messo veti. Salvini poi è stato invitato da Conte e, che gli hanno propostoe Severino. Salvini ha parlato con gli alleati e la Meloni gli ha detto cheandava bene. C’era una sola parola data e un accordo tra Salvini, Meloni,e Conte. Il giorno èmessa in votazione la, ma a quel punto – continua – si sono scatenati Di, Guerini, ...

