Pechino 2022 | cosa aspettarsi dall’Italia Grassl | Rizzo e Guignard-Fabbri puntano in alto La prova a squadre è un test

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un piazzamento tra i primi dieci nelle tre gare pianificate. Potrebbe essere questo l’obiettivo della Nazionale azzurra del pattinaggio artistico impegnata alle Olimpiadi Invernali di, evento in programma dal 4 al 20 febbraio nella Capitale cinese. Ebbene sì. Tralasciando la gara individuale femminile, dove il nostro Paese non schiererà nessuna pattinatrice, nelle restanti tre gare la possibilità di centrare la top 10 sarà più che fattibile, anche se chiaramente molto complesso. Sulla carta lapiù insidiosa sarà quella del singolo maschile, dove Matteoe Danieldovranno essere abili ad eseguire due prove positive per arginare la concorrenza. Sono cinque gli avversari con oggettivamente una marcia in più: Yuzuru Hanyu, Nathan Chen, Yuma Kagiyama, Shoma Uno e Vincent Zhou. ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - repubblica : Federica Pellegrini: 'Pechino mi dà i brividi, ma da dirigente sarà più dura' [dalla nostra inviata Alessandra Reti… - sperezdecamino : Papa Francesco: 'Auguro agli organizzatori il miglior successo e agli atleti di #Dareilmegliodisé. Uno sport inclus… - CorriereAlpi : VERSO LE OLIMPIADI DI PECHINO - Alessandro Zisa commenterà il curling su Eurosport insieme a Diana Gaspari e Marco… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

L'avviso, riferisce The Guardian, è stato rivolto nel corso di un conferenza stampa dal presidente della Commissione degli atleti a, l'ex pattinatrice di short track Yang Yang: "Sono ...Spero che mi possa tomare utile a?'. Parla del curling come di 'un movimento piccolo': ' C'è ancora chi ironizza su questo sport, parlando di lancio delle pentole a pressione o ferri da stiro ...La preghiera per i religiosi nella Giornata per la vita consacrata e un pensiero alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali che stanno per iniziare a Pechino. Città del Vaticano (AsiaNews) – “Non ...Dopo la delusione di quattro anni fa in Corea, Alex Vinatzer va a Pechino con la consapevolezza di essere pronto per puntare al podio ...