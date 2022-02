Oroscopo Marco Pesatori 3 febbraio 2022: ostruzioni per l'Acquario (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Rieccoci con l'immancabile rubrica dedicata all'Oroscopo del giorno di Marco Pesatori. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo ha interrogato gli astri, rilasciando così le previsioni astrologiche di giovedì 3 febbraio 2022 e annessa classifica segno per segno, con valutazione da una a cinque stelle. Marco Pesatori, Oroscopo del giorno 3 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - I nati tra 26 marzo e 3 aprile non scendano con gli sci dalla pista nera. Lastra di ghiaccio malandrina. I nati tra 14 e 19 aprile devono centellinare le parole. Rischio di gaffe. Il periodo nervoso va combattuto con una calma olimpica. ?? Toro - La nuvola di Fantozzi è proprio un ricordo, avete la strada spianata e siete ai giri ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Rieccoci con l'immancabile rubrica dedicata all'del giorno di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo ha interrogato gli astri, rilasciando così le previsioni astrologiche di giovedì 3e annessa classifica segno per segno, con valutazione da una a cinque stelle.del giorno 3: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - I nati tra 26 marzo e 3 aprile non scendano con gli sci dalla pista nera. Lastra di ghiaccio malandrina. I nati tra 14 e 19 aprile devono centellinare le parole. Rischio di gaffe. Il periodo nervoso va combattuto con una calma olimpica. ?? Toro - La nuvola di Fantozzi è proprio un ricordo, avete la strada spianata e siete ai giri ...

Advertising

infoitcultura : Oroscopo Marco Pesatori 1° febbraio 2022: no speculazioni avventate per Leone - infoitcultura : Oroscopo Marco Pesatori 31 gennaio 2022: cinquanta sfumature di azzurro per Gemelli - zazoomblog : Oroscopo Marco Pesatori 31 gennaio 2022: cinquanta sfumature di azzurro per Gemelli - #Oroscopo #Marco #Pesatori… - zazoomblog : Oroscopo Marco Pesatori 31 gennaio 2022: cinquanta sfumature di azzurro per Gemelli - #Oroscopo #Marco #Pesatori… - zazoomblog : Oroscopo Marco Pesatori dal 31 gennaio al 6 febbraio: Vergine stile garibaldino - #Oroscopo #Marco #Pesatori… -