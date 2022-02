Olimpiadi invernali 2022 | short track | dove vedere i 500 m femminili

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lunedì 7 febbraio sono in programma i 500 metrididelle. Tutti gli occhi saranno puntati sulla nostra Arianna Fontana, tra le protagoniste assolute della disciplina a livello mondiale. La conferma arriva da un palmares che proietta la pattinatrice dioriginaria di Sondrio nella leggenda: 8 medaglie olimpiche (1 oro, 2 argenti e 5 bronzi), 16 medaglie ai Campionati del Mondo (1 oro, 7 argenti, 8 bronzi), 45 medaglie agli Europei (24 ori, 15 argenti e 6 bronzi), a cui si aggiungono 28 ori ai Campionati Italiani. Quattro anni fa, a Pyeongchang, Arianna Fontana ha centrato la vittoria nella prova dei 500 metri davanti all’idolo di casa Choi Min-jeong, il terzo posto nella staffetta e un altro ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Coninews : Talento intramontabile dello snowboard parallelo. Per Roland #Fischnaller quelle di #Beijing2022 saranno le seste O… - RSIsport : ?????? La nuova stagione del podcast ORMe si apre con una narrazione legata alle Olimpiadi invernali e anche al Ticino… - LauraHarth : ?? Domani a Piccadilly Circus, Londra - la vera apertura delle Olimpiadi invernali con tutte le realtà che Pechino n… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

Città del Vaticano (Agenzia Fides) " Il Papa prega e auspica che l'di Pechino "facciano crescere un mondo più fraterno": è quanto ha detto alla fine dell'...Olimpici e Paralimpici, ...A Pechino la vita sembra scorrere regolarmente in attesa dell'inizio dei Giochi olimpici. La cerimonia si svolgerà nella stessa location che ospitò l'edizione estiva del 2008: quel 'Nido d'uccello' dal fascino intatto, culla anche del primo oro olimpico nei 100 metri di Usain ...I risultati e le classifiche del torneo di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Sarà il National Aquatics Center ad ospitare i match dei tornei olimpici di curling, che in tutto saranno t ...Il calendario completo, con le date e gli orari dell’Italia nel torneo di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Per la terza volta nella sua storia, dopo Torino 2006 e PyeongChang 2018, l’ ...