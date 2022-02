Nordio bacchetta Salvini | “Non ha senso fondare nuovi partiti | assurdo non essere andati a votare”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Carlo, candidato al Quirinale da Fratelli d’Italia con un ottimo riscontro di voti, ha le idee chiare sull’assetto istituzionale del Paese, che in parte, ma non del tutto, coincidono con quelle di Giorgia Meloni, che nel dicembre scorso – rivela in una intervista al Foglio – le aveva già accennato all’ipotesi di metterlo in campo per il Colle. “La politica ha perso credibilità mentre le istituzioni sono salve grazie al prestigio e all’autorevolezza di personalità del calibro di Mattarella e Draghi. L’elezione del presidente è avvenuta secondo una perfetta forma costituzionale ma la credibilità della politica è crollata: dopo aver presentato candidati di ogni risma, si è tornati al punto di partenza, addirittura contro la volontà dell’eletto che, ad elezione avvenuta, non poteva rifiutarsi. Del resto, la Costituzione non vieta la rielezione ma Mattarella aveva ...